Вице-председатель правящей партии Армении оправдывает насилие над женщинами

После заседания Верховного органа РПА вице-председатель РПА Эдуард Шармазанов прокомментировал инцидент на заседании Совета старейшин Еревана и поведение членов фракции «Страна абрикоса», квалифицировав его как нецивильное и неэтичное. Он также заявил, что мэрия – не хлев, видимо, имея в виду, что депутаты «Страны абрикоса» принесли на заседание канализационную воду, пишут армянские СМИ в четверг.

Согласно информации, Эдуард Шармазанов не произнес ни слова против своих однопартийцев, которые по указанию Тарона Маркаряна бросились с кулаками на проводивших акцию женщин. Не осудили их и высокопоставленные республиканцы. Шармазанов сослался на правоохранителей, которые расследуют инцидент, остальные просто оправдывают поведение своих соратников.

«В государственном учреждении произошел инцидент, насилие, и обе стороны несут свою долю ответственности. Но когда правящая партия обвиняет только другую сторону, она действительно превращается в свору, а государственное учреждение – в хлев», – заключает армянское издание.

Остаётся только согласиться с этими словами, ещё раз напомнив, что подобное будет повторяться не раз, и не два, покуда у власти в Армении находятся люди, далёкие не только от государственного управления, но и от элементарных человеческих ценностей.

Напомним, что на заседании Совета старейшин Еревана 13 февраля произошла потасовка, в результате которой члены правящей фракции РПА набросились на представителей партии «Страна абрикоса». Началась потасовка, во время которой Марина Хачатрян получила несколько оплеух.

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