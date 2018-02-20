В Ереване прогремел мощный взрыв

В Ереване 20 февраля произошел мощный взрыв.

Около 05:11 часов по местному времени поступил сигнал о том, что в подъезде дома по Грузинской улице прогремел взрыв, сообщают во вторник армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На место происшествия направились два пожарных расчета.

Выяснилось, что в одной из квартир подъезда номер 4 указанного дома произошел взрыв. В результате взрыва обрушились перегородки и балкон. Повреждены окна квартир на 2, 3 и 4 этажах. Пострадавших нет.

Также повреждены 10 припаркованных во дворе машин.

Спасатели эвакуировали из здания 14 жителей.

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