Армения - в тройке самых бедных стран СНГ

Армения вошла в ТОП-3 беднейших стран СНГ, пишут во вторник армянские СМИ.

Согласно данным национальной статистической службы страны, страна с показателем бедности 29,4 процента занимает третье место в СНГ по бедности.

В свою очередь, Азербайджан находится в списке стран СНГ с самым низким уровнем бедности: за чертой бедности находится порядка пяти процентов населения страны.

В России за чертой бедности находится порядка 13,5 процента населения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.