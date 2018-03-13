Армения - в тройке самых бедных стран СНГ

13 марта 2018 17:51 (UTC+04:00)

Армения вошла в ТОП-3 беднейших стран СНГ, пишут во вторник армянские СМИ.

Согласно данным национальной статистической службы страны, страна с показателем бедности 29,4 процента занимает третье место в СНГ по бедности.

В свою очередь, Азербайджан находится в списке стран СНГ с самым низким уровнем бедности: за чертой бедности находится порядка пяти процентов населения страны.

В России за чертой бедности находится порядка 13,5 процента населения.

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