Армения признана самой несчастной страной в регионе

15 марта 2018 18:19 (UTC+04:00)

В рейтинге самых счастливых стран мира Армения оказалась на 129 месте, потеряв по сравнению с 2017 годом восемь позиций. Об этом сообщают в четверг армянские СМИ.

Данные приводит международная группа исследователей ООН, обнародовавшая ежегодный отчет о благосостоянии народов "Всемирный доклад о счастье 2018".

Исследования проводились среди 156 государств мира на основе таких показателей, как продолжительность жизни, социальная поддержка и коррупция.

Соседняя Грузия выше всего на одну позицию и занимает 128 место. Другие страны региона расположились следующим образом: Азербайджан – на 87 строчке, Иран – 106, Турция – 74. Россия расположилась на 59 строчке, потеряв по сравнению с прошлым годом 13 позиций.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
"Карабахский узел" давит всё сильнее: Армении не поможет и ОДКБ
Политика 14 марта 11:27
Армения - в тройке самых бедных стран СНГ
Армения 13 марта 17:51
США не признают режим в Нагорном Карабахе - посольство
Политика 13 марта 17:43
В Ереване проходит митинг против будущего премьерства Сержа Саргсяна (ФОТО)
Армения 10 марта 18:51
Адвокат: Факты пыток над Шахбазом Гулиевым и Дильгамом Аскеровым будут переданы в ЕСПЧ
Нагорно-карабахский конфликт 10 марта 17:17
CIPDH: Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев подвергались армянами жестоким пыткам
Нагорно-карабахский конфликт 10 марта 16:52
Американский эксперт: США нуждаются в таких взвешенных и разумных союзниках, как Азербайджан
Политика 7 марта 16:27
МИД РФ прокомментировал аннулирование цюрихских протоколов между Турцией и Арменией
Турция 7 марта 14:01
Непробиваемый панцирь коррупции в Армении: зарубежные инвестиции не пройдут
Армения 6 марта 14:10
Армения всеми способами подрывает усилия международных посредников по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - посол
Политика 3 марта 18:34
ВВС Азербайджана обезвредили очередной армянский беспилотник (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 3 марта 16:36
"Демократия по-армянски": парламент проголосовал за единственного кандидата в президенты
Армения 2 марта 12:35
Армяне США клянчат деньги
Армения 1 марта 18:25
Глава Армении заявил об аннулировании армяно-турецких протоколов
Армения 1 марта 18:05
Brussels News: Мировое сообщество должно дать справедливую оценку армянской агрессии
Нагорно-карабахский конфликт 1 марта 13:04
"Детские шалости" обидчивого Еревана
Точка зрения 28 февраля 16:06
Очередное армянское фиаско в Европе
Точка зрения 28 февраля 10:43
Мировое сообщество однажды признает правду о Ходжалы - турецкие СМИ
Нагорно-карабахский конфликт 26 февраля 16:22