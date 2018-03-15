Армения признана самой несчастной страной в регионе

В рейтинге самых счастливых стран мира Армения оказалась на 129 месте, потеряв по сравнению с 2017 годом восемь позиций. Об этом сообщают в четверг армянские СМИ.

Данные приводит международная группа исследователей ООН, обнародовавшая ежегодный отчет о благосостоянии народов "Всемирный доклад о счастье 2018".

Исследования проводились среди 156 государств мира на основе таких показателей, как продолжительность жизни, социальная поддержка и коррупция.

Соседняя Грузия выше всего на одну позицию и занимает 128 место. Другие страны региона расположились следующим образом: Азербайджан – на 87 строчке, Иран – 106, Турция – 74. Россия расположилась на 59 строчке, потеряв по сравнению с прошлым годом 13 позиций.

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