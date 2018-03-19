В Ереване проходит акция протеста журналистов

У здания мэрии Еревана с утра проходит акция протеста журналистов под девизом «Откройте двери, пресса идет». Об этом сообщают в понедельник армянские СМИ.

Участник акции, журналист Арман Гарибян, в частности, отметил, что предпринимаются попытки запретить журналистам вход в зал заседаний Совета старейшин Еревана, отвести для них специальную комнату, что противоречит закону «О местном самоуправлении». В нем отмечено, что они должны быть прозрачными и подотчетными.

«Мы решили пойти на сегодняшнее заседание со специальным посланием, чтоб выразить свое недовольство до принятия данного решения. Надеюсь на то, что эта журналистская акция сдержит их по части принятия решения», - заявил Гарибян.

Отметим, что после инцидента на заседании Совета старейшин Еревана 13 февраля, когда представители правящей Республиканской партии Армении применили силу к членам фракции партии «Страна абрикоса», пресс-секретарь мэрии Еревана Артур Геворгян заявил о том, что отныне журналисты не смогут присутствовать на заседаниях Совета старейшин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.