Эксперт: В Армении усугубляется сельская бедность

19 марта 2018 16:01 (UTC+04:00)

Бедность в селах Армении углубляется. Об этом, как сообщают армянские СМИ, сказал на пресс-конференции в понедельник глава общественной организации "Фермерское наследие" Саргис Седракян.

"Ведение неправильной сельскохозяйственной политики в течение многих лет привело к тому, что сельчане бросают землю и мигрируют. Села Армении пустеют, стареют, а программа по укрупнению общин лишь усугубляет ситуацию”, - сказал он.

По словам Седракяна, подобная ситуация привела к тому, что большая площадь брошенной земли уже непригодна для использования.

Седракян к числу основных проблем отнес сильную изношенность и устаревание агротехники при том, что предлагаемая правительством программа по лизингу, по его словам, не является чем-то новым.

Вместе с тем Седракян отметил, что разговоры о недостаточности финансирования и исходящие из этого вышеназванные проблемы не имеют под собой реальной основы.

"В Армению довольно большое количество средств поступает от различных организаций из-за рубежа. В течение прошедших трех лет поступило $130 млн. кредитов и $60 млн. грантов, а фермеры говорят, что ничего из этих средств не получили", - сказал Седракян.

По данным Нацстатслужбы Армении, число бедных в стране в 2016 году среди постоянного населения составило около 880 тыс. человек, число очень бедных - 295 тыс. человек, из них крайне бедных - 54 тыс. человек. В результате, в общем числе бедного населения 33,5% - очень бедные, а 6,1% - крайне бедные. Уровень бедности в городах и сельских районах не сильно отличается. В городах данный показатель в 2016 году составил 28,8%, а в селах - 30,4%.

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