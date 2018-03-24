Против планов Сержа Саргсяна в Армении готовятся новые акции протеста

В пятницу на площади Свободы в Ереване Фронт «Во имя государства Армения» провел свой очередной митинг, на котором ораторы в основном говорили о необходимости предотвратить сценарий, по которому уходящий президент Серж Саргсян станет будущим премьер-министром, сообщают армянские СМИ.

В заявлении Фронта, зачитанном активисткой оппозиционного движения Сусанной Мурадян, прозвучало осуждение планов Сержа Саргсяна занять кресло премьер-министра после окончания его 10-летнего правления в качестве президента, которое Фронт охарактеризовал как провальное во всех сферах.

«Он [Серж Саргсян] и его окружение продолжат обогащаться, в то время как обнищание народа продолжится с новой силой», - говорится в заявлении.

В заявлении Фронта также подчеркивается, что продолжение власти Саргсяна «еще более подстегнет отток населения, приведет к еще большим политическим репрессиям, массовым нарушениям основных прав и свобод, к большему контролю над СМИ и колонизации страны.

Фронт призвал «все армянское общество», в том числе диаспору, вместе «поднять голос протеста против планов Сержа Саргсяна и поддерживающих его прихлебателей».

«Найдите ваш способ, ваш вариант участия во всенародном восстании, начиная с публичного высказывания вашего протеста, кончая активным участием в акциях гражданского неповиновения», - в частности, отметили авторы заявления, зачитанного на митинге Фронта «Во имя государства Армения».

Фронт «Во имя государства Армения» начнет круглосуточные акции протеста с 9 апреля, когда истечет срок президентских полномочий Сержа Саргсяна. На следующем митинге, который состоится в следующую пятницу, 30 марта, будут окончательно представлены действия, запланированные после 9 апреля.

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