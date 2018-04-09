Новоизбранный президент Армении Саркисян вступил в должность

9 апреля 2018 12:33 (UTC+04:00)

Новоизбранный, четвертый по счету президент Армении Армен Саркисян вступил в понедельник в должность на специальном заседании Национального собрания (парламента) республики, передает корреспондент РИА Новости.

Впервые в истории Армении глава государства был избран не в ходе общенародного голосования, а депутатами парламента. Такая процедура была предусмотрена конституционными реформами 2015 года, закрепившими переход страны от президентской к парламентской форме правления. Выборы состоялись 2 марта. За Саркисяна проголосовали 90 депутатов, против — 10.

После вступления в должность четвертого президента страны завершены все формальные и правовые процедуры переходного периода, и Армения стала парламентской республикой. Власть отныне сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.

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