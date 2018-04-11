В Ереване проходит акция протеста против кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера (ФОТО)

Участники акции, организованной инициативой «Во имя государства Армения», в среду перекрыли улицу Тигран Мец в районе здания Республиканской партии Армении (РПА), пишут армянские СМИ.

Участники акции пытаются воспрепятствовать проведению заседания Исполнительного органа РПА, на которой будет обсуждаться вопрос кандидатуры премьер-министра.

Согласно информации, участники акции уселись на мостовой и скандируют лозунги против Сержа Саргсяна. Движение по улице приостановлено, образовалась пробка.

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