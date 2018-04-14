Протестующие против премьерства Сержа Саргсяна разбили лагерь на перекрестке ключевых улиц Еревана

Участники акции протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна завершили свое шествие у здания Театра օперы и балета в центре Еревана, сообщает Новости Армения.

В данный момент митингующие разбили палатки на площади Франции и собираются переночевать там.

Координатор акции, глава парламентской оппозиционной фракции «Елк», лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян призвал собравшихся принести на площадь одеяла и картон для ночевки.

«Если число участников увеличится настолько, что акция протянется до Крытого рынка (на проспекте Месропа Маштоца), смену власти я гарантирую»․,- заявил Никол Пашинян.

Заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян подошел к Николу Пашиняну и попросил побеседовать отдельно. Однако лидер оппозиционной партии отказал замначальнику полиции, заявив: «Если Осипяну есть что сказать, пусть скажет в присутствии всех».

Отметим, что Площадь Франции находится на перекрестке ключевых центральных улиц столицы Армении.

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