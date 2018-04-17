В Армении задержаны 30 человек в ходе стычек сторонников оппозиции с полицией

Лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" и депутат парламента Никол Пашинян во вторник утром заявил, что полиция задержала около 30 его сторонников, передает ТАСС.

Оппозиционеры были задержаны во время стычек с полицией.

"Примерно три десятка наших сторонников сейчас находятся в отделах полиции. Я призываю их друзей и родственников не идти в полицию, а блокировать улицы и проспекты столицы", - заявил Пашинян. Пресс-служба полиции подтверждает факт задержаний.

План оппозиции - сорвать выборы премьер-министра, которые начнутся в 12:00 (11:00 мск) по местному времени в парламенте страны. Оппозиционеры пытаются закрыть все подступы к зданию парламента, чтобы не пустить депутатов на специальное заседание. Несмотря на их планы, большинство депутатов уже находятся в здании.

Полиция страны во вторник утром предупредила митингующих, что начнет применять силу, если оппозиция не освободит блокированные улицы и переулки в центре Еревана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.