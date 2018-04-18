Лидер протестов в Армении ведет сторонников к офису премьера

18 апреля 2018 23:17 (UTC+04:00)

Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководящий акцией протеста против избрания премьером Сержа Саргсяна, ведет своих сторонников с площади Республики на проспект Баграмяна, где расположены резиденция главы кабмина и здание парламента, передает РИА Новости.

"Я предлагаю, чтобы мы снова пошли на проспект Баграмяна. Мы посмотрим, что происходит на Баграмяна, 26 (резиденция премьера — ред.). Мы не скажем сейчас, вернемся ли сюда, останемся ли там или проведем сидячую забастовку", — сказал Пашинян на митинге своих сторонников.

Ранее в среду утром демонстранты организовали шествие к резиденции премьер-министра, а затем по улицам Еревана.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

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