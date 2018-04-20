«Не вижу, не слышу, не скажу» по-западному: за чем США следят в Ереване?

Тапир навек повесил нос, грустит он об одном: он собирался стать слоном, да так и не дорос…

Далёкий от политики детский стишок Бориса Заходера как нельзя лучше подходит к положению, в котором оказался Серж Саргсян.

Он хотел стать армянским Шарлем де Голлем и Уинстоном Черчиллем в одном флаконе, но не хватило то ли политической мудрости, то ли достаточного уважения собственного народа, а может, его флакон оказался слишкоммал для личностей такого масштаба, и в итоге бывший президент Армении, а теперь уже премьер-министр, стремительно превращается в посмешище.

Им забыто абсолютно всё: и обещания отказаться от управления государством, когда придёт время, и разглагольствования о демократии, любви к собственному народу и стране. Забывчивость, к слову, давно стала отличительной чертой Саргсяна и его окружения. Достаточно вспомнить, сколько раз ему приходилось отказываться от собственных слов, сказанных на разных этапах армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, или переиначивать их.

И хоть речь сейчас об ином, следует понимать, что не стоит верить даже единожды солгавшему. На протяжении многих лет Саргсян и возглавляемая им партия так или иначе обманывали свой народ, но происходило это завуалированно, под благовидными предлогами. Теперь же не делается даже попытки скрыть суть происходящего в стране.

Полны лжи и лицемерия были конституционный референдум 2015 года и парламентские выборы 2017-го. И хотя тогда, три года назад, превращение страны из полупрезидентской в парламентскую преподносилось под соусом демократизации и европеизации, истинные намерения властей были белыми нитками шиты, о чём неустанно говорили как в самой Армении, так и за рубежом.

«Нынешний президент Армении Серж Саргсян твердо заявил, что собирается уйти из политики в 2018 году. В то же время в результате выборов власть от президента перейдет к премьер-министру, которому, видимо, придется взять на себя, в том числе, ответственность за переговоры с Азербайджаном о разрешении карабахского противостояния. Он также унаследует многие нынешние проблемы – коррупцию, бедность, безработицу, отток населения…», – писала три года назад Русская служба BBC, справедливо отмечая, что больше всех выиграла в первую очередь правящая Республиканская партия, ведь кампания по принятию проекта конституции выглядела как вотум доверия правительству.

И хотя истинные мотивы властей Армении были очевидны ещё тогда и ни у кого и в мыслях не было верить лживым обещаниям Саргсяна, некоторые международные организации – самопровозглашённые борцы за демократию и бесплатные пряники во всём мире – высказывались по поводу референдума крайне сдержанно.

Весьма размытые формулировки последовали от ПАСЕ, которая так любит ругать на чём свет стоит неугодные страны и процессы в них в рамках одних только им ведомых заказов. США – давние любители комментировать всё, что происходит на, над и под землёй – так вообще воды в рот набрали и усиленно притворялись, что в Ереване всё спокойно.

«Трудно с уверенностью говорить о масштабе нарушений в ходе голосования и подсчета голосов. Член парламента от оппозиционного Армянского национального конгресса Арам Манукян, выступая на митинге протеста против нарушений, заявил, что нарушений было беспрецедентно много. Однако наблюдатели ПАСЕ, давая оценку голосованию, отметили "обвинения в многочисленных нарушениях", но не нарушения как таковые», – писала тогда BBC.

Как же это не похоже на ПАСЕ! Неужели она не смогла обнаружить ни единого нарушения? ПАСЕ, способная находить недостатки даже там, где их нет, только дай повод! И вообще, сложно переоценить страсть Запада ко всяческим разноцветным (прямо по Фрейду), бархатным и прочим революциям. На Западе ведь проявляют крайне трогательную заботу даже о самых последних отщепенцах, стоит им только отречься от своей родины и вякнуть что-то «оппозиционное».

Вот и сейчас, когда столицу и города страны уже шестой день как охватили протесты, «поборники прав человека» молчат в тряпочку, ограничиваясь аморфными «мы внимательно следим за акциями протеста в центре Еревана и других городах Армении». Как будто и без того не ясно, что они, разумеется, прекрасно осведомлены о происходящем.

«Гражданское неповиновение растет и принимает форму рабочих и студенческих забастовок против несправедливой, коррумпированной правящей элиты. Эта неделя - первая неделя новой Армении, что бы ни произошло, так как апатия растворяется. Серж Саргсян сам признал, что, вероятно, 60 процентов населения не любит и не соглашается с ним. Тем не менее, он упорен в своём покровительственном отношении и правлении», – написал на своей странице в Facebook проживающий в США всемирно известный музыкант Серж Танкян.

Число задержанных уже перевалило за сотню, полиция грозится применить оружие, и всё это во имя откровенно антидемократических процессов, инициированных коррумпированной властью. Но на Западе, видимо, решили уподобиться трём обезьянам из известной японской композиции, притворяясь, что в таком случае зла не произойдёт.

Но, быть может, всё гораздо прозаичнее, и где-то там, на дальних берегах, запутались и не могут определиться, кому же они преданы: жителям Армении, армянской диаспоре или правящему в Армении режиму? В то же время, наличие такой дилеммы само по себе лишает различные западные демократические институты доверия, ведь несколько бывает только интересов, но истина всегда одна.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

Твиттер: @FDolukhanov

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