Протестующие в Ереване возобновят акцию тотального перекрытия улиц столицы

19 апреля 2018 22:13 (UTC+04:00)

Инициатива «Мой шаг» завтра, 20 апреля, возобновит акцию тотального перекрытия улиц Еревана. Об этом, выступая в ходе митинга на площади Республики в Ереване, заявил лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, добавив, что будут перекрыты также станции метро, сообщают армянские СМИ.

По его словам, акция начнется в 08:15 утра в районах Нор Норк, Норк-Мараш, Эребуни, Шенгавит, Малатия-Себастия, Ачапняк, Комитас, Шегавит, а также в Мердзаване, Сари таге, Паракаре. «В этот раз я хочу обратиться к водителям грузовиков. Завтрашний день объявляю днем грузовиков», - заявил Пашинян, призвав не ходить на работу и присоединиться к ним.

Он не сказал, где именно будет завтра, заявив, что присоединится к тем, кто наиболее активно будет перекрывать улицы.

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Azernews Newspaper
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