Лидер протестов в Армении объявил о начале блокады дорог

20 апреля 2018 10:00 (UTC+04:00)

Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий акции против назначения премьер-министром страны экс-президента Сержа Саргсяна, объявил о начале блокады транспортных коммуникаций, передает РИА Новости.

"Мы начинаем операцию по блокированию дорог грузовиками. Сегодня очень важный день", — заявил Пашинян в прямом эфире на странице в соцсети Facebook, отметив, что если план удастся, то до победы оппозиции "останется несколько дней".

По его мнению, блокада транспортных коммуникаций должна показать, что Саргсян не владеет ситуацией в стране.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

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