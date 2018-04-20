Число задержанных демонстрантов в Ереване достигло 233 (Обновлено)

Как передает корреспондент РИА Новости, протестующих задерживают из-за попыток блокирования улиц города. Среди задержанных - водители автомобилей, которые пытаются создать заторы на дорогах.

Ранее возглавляющий протестные акции депутат Никол Пашинян заявил, что начинает операцию по блокированию дорог грузовиками. Он отметил, что если план удастся, то до завершения "бархатной революции" останется несколько дней.

РИА Новости https://ria.ru/world/20180420/1519096189.html

18:03 (GMT+4) Сотрудники правоохранительных органов задержали в пятницу в Ереване 217 демонстрантов, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новостиначальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"На данный момент в отделения полиции доставлены 217 человек", — сказал Джаноян.

Возглавляющий протестные акции депутат Никол Пашинян заявил, что участники акции намерены провести очередной митинг в 19.00 по местному времени.

15:41(GMT+4) Правоохранители задержали в пятницу 166 демонстрантов, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новостиначальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"На данный момент в отделения полиции доставлены 166 человек", — сказал Джаноян.

Как передает корреспондент РИА Новости, задерживают протестующих, блокирующих улицы города. К ним присоединяются и водители некоторых машин. Для возобновления транспортного движения власти используют эвакуаторы. С улиц вывозятся даже те машины, в которых находятся водители и пассажиры.

15:08 (GMT+4) Число задержанных в пятницу в Ереване демонстрантов, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, увеличилось до 107, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"На данный момент в отделения полиции доставлены 107 человек", — сказал Джаноян.

12:39 (GMT+4) Правоохранительные органы задержали в пятницу 83 демонстранта, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новостиначальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"На данный момент в отделения полиции доставлены 83 человек", — сказал Джаноян.