Число задержанных демонстрантов в Ереване достигло 233 (Обновлено)

Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали в пятницу в Ереване 233 демонстрантов, протестующих против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.
"На данный момент в отделения полиции доставлены 233 человека", - сказал Джаноян.
Как передает корреспондент РИА Новости, протестующих задерживают из-за попыток блокирования улиц города. Среди задержанных - водители автомобилей, которые пытаются создать заторы на дорогах.
Ранее возглавляющий протестные акции депутат Никол Пашинян заявил, что начинает операцию по блокированию дорог грузовиками. Он отметил, что если план удастся, то до завершения "бархатной революции" останется несколько дней.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180420/1519096189.html
18:03 (GMT+4) Сотрудники правоохранительных органов задержали в пятницу в Ереване 217 демонстрантов, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новостиначальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.
"На данный момент в отделения полиции доставлены 217 человек", — сказал Джаноян.
Возглавляющий протестные акции депутат Никол Пашинян заявил, что участники акции намерены провести очередной митинг в 19.00 по местному времени.
15:41(GMT+4) Правоохранители задержали в пятницу 166 демонстрантов, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новостиначальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.
"На данный момент в отделения полиции доставлены 166 человек", — сказал Джаноян.
Как передает корреспондент РИА Новости, задерживают протестующих, блокирующих улицы города. К ним присоединяются и водители некоторых машин. Для возобновления транспортного движения власти используют эвакуаторы. С улиц вывозятся даже те машины, в которых находятся водители и пассажиры.
15:08 (GMT+4) Число задержанных в пятницу в Ереване демонстрантов, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, увеличилось до 107, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.
"На данный момент в отделения полиции доставлены 107 человек", — сказал Джаноян.
12:39 (GMT+4) Правоохранительные органы задержали в пятницу 83 демонстранта, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новостиначальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.
"На данный момент в отделения полиции доставлены 83 человек", — сказал Джаноян.
11:49 (GMT+4) Правоохранительные органы задержали в пятницу 37 демонстрантов, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новостиначальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.
"На данный момент в отделения полиции доставлены 37 человек", — сказал Джаноян.
Ранее возглавляющий протестные акции депутат Никол Пашинян заявил, что начинает операцию по блокированию дорог грузовиками. Он отметил, что если план удастся, то до завершения "бархатной революции" останется несколько дней.
10:27 (GMT+4) Полиция Армении приступила к новым задержаниям участников акций протеста оппозиции в Ереване - в отделы полиции по состоянию на 09:00 по местному времени пятницы доставлено 16 человек. Об этом сообщил ТАСС начальник управления информации и по связям с общественностью ведомства полковник Ашот Агаронян.
Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, среди задержанных - один из инициаторов акций протеста Давид Санасарян, пытавшийся блокировать движение на площади Республики.
Лидер оппозиционной партии "Гражданский договор", депутат парламента Армении Никол Пашинян в пятницу утром призвал своих сторонников "парализовать движение всего Еревана".
По данным полиции, напряженная обстановка складывается в эти минуты на улице Гюльбенкян, где сторонники Пашиняна блокировали движение машинами. Полиция пытается убрать машины с проезжей части дороги.
Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. Во вторник парламент Армении избрал Саргсяна премьером. В четверг оппозиционеры пытались сорвать заседание нового кабмина, блокируя подступы к правительственным зданиям, проведя днем шествие по улицам Еревана, а вечером - митинг, в котором приняли участие порядка 3 тыс. человек. За день были задержаны 123 человека.
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