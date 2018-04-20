Число задержанных демонстрантов в Ереване достигло 233 (Обновлено)

20 апреля 2018 18:36 (UTC+04:00)

Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали в пятницу в Ереване 233 демонстрантов, протестующих против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.

"На данный момент в отделения полиции доставлены 233 человека", - сказал Джаноян.