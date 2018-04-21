Оппозиция возобновила акции протеста в Ереване

Оппозиция в субботу утром возобновила протестные акции в Ереване. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, оппозиционные активисты пытались блокировать несколько центральных улиц и парализовать движение.

"Мы возобновляем наши протесты не только в Ереване, но и в других городах и селах республики", - призвал своих сторонников лидер оппозиции Давид Санасарян. Его и нескольких оппозиционеров полиция задержала на улице Амирян.

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. Во вторник парламент Армении избрал Саргсяна премьером. В четверг оппозиционеры пытались сорвать заседание нового кабмина, блокируя подступы к правительственным зданиям, проведя днем шествие по улицам Еревана, а вечером - митинг, в котором приняли участие порядка 3 тыс. человек. Только за один день за участие в протестных акциях были задержаны 233 человека.

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