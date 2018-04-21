Лидер оппозиции Армении попросил уполномочить его на переговоры с властями

21 апреля 2018 22:01 (UTC+04:00)

Оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководящий акцией протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, попросил в субботу своих сторонников на митинге в Ереване уполномочить его на переговоры с властями, передает РИА Новости.

"Можно ли считать, что вы уполномочиваете меня на переговоры?" — спросил Пашинян. Собравшиеся ответили одобрительными возгласами.

Ранее лидер оппозиции встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном на площади Республики в присутствии участников многотысячной акции. Представляя на митинге результаты своей короткой беседы Пашинян заявил, что темой переговоров может быть лишь отставка премьера.

Лидер оппозиции Армении подтвердил, что темой переговоры с властями будет "только отставка премьера". "Мы готовы обсудить условия мирной передачи власти и вести переговоры вокруг предложенной нами повестки", — сказал Пашинян. Он добавил, в отличие от президента, он не может пригласить на площадь для встречи премьера, так как не уверен, что ситуацию в этом случае удастся контролировать.

"Я предложил провести встречу не в правительственном здании, а в каком-то нейтральном месте, например в гостинице "Мариотт". Я очень четко зафиксировал, что единственной темой переговоров будет уход Саргсяна и передача власти без потрясений, другой повестки у нас не будет", — отметил Пашинян.

Он напомнил условия оппозиции: отставка премьер-министра, избрание парламентом премьером кандидата от народа, формирование временного правительства, неодобрение на основе достигнутой договоренности программы правительства, что автоматически приведет к внеочередным парламентским выборам. При этом он добавил, что для проведения честных и справедливых выборов, оппозиция будет добиваться изменений в избирательный кодекс и закон "О партиях".

Акции против избрания премьером Армении Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

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