В Ереване при разгоне демонстрации пострадали несколько человек (ОБНОВЛЕНО-2)

Несколько человек пострадали при разгоне демонстрации в Ереване, передает РИА Новости.

Шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция выстроила оцепление, несколько стражей порядка вывели Пашиняна из толпы.

Машины "скорой помощи" увезли с места событий нескольких человек.

12:07 (GMT+4) Полиция в Ереване применила спецсредства к демонстрантам, передает РИА Новости.

Шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция выстроила оцепление, несколько стражей порядка вывели Пашиняна из толпы.

В воскресенье переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно.

11:52 (GMT+4) Полиция задержала лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна, передает РИА Новости.

Шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция выстроила оцепление, несколько стражей порядка вывели Пашиняна из толпы.

В воскресенье переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

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