В Ереване госпитализировали семь человек после столкновений с полицией

Семь человек госпитализированы в Ереване после стычек демонстрантов с полицией, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минздрава, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, продолжают лечение еще трое демонстрантов, пострадавших во время столкновений 16 апреля.

"Состояние здоровья семерых пострадавших удовлетворительное, трех - средней тяжести", - говорится в сообщении.

В воскресенье в Ереване прошли переговоры между Николом Пашиняном и премьером страны Сержем Саргсяном, они длились три минуты и закончились безрезультатно. Глава правительства заявил, что действия оппозиционера - это шантаж, и посоветовал политику "вернуться в правовое поле". В ответ парламентарий пообещал продолжить демонстрации с новой силой.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие объявили о начале "бархатной революции".

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост председателя правительства. Это случилось после того, как в силу вступили конституционные поправки, согласно которым страна переходит к парламентской форме правления, доминирующей фигурой во властной вертикали при этом становится глава кабмина.

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