Армянские артисты отказываются от присужденных правительством почетных званий

22 апреля 2018 18:26 (UTC+04:00)

Основатель и исполнительный директор эстрадно-музыкального театра «Каданс» Ника Бабаян отказался от звания «Заслуженный деятель культуры Армении», о чем сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, сообщают армянские СМИ.

«Из-за беспредела правящей власти, в знак протеста против арестов патриотов страны, лидеров справедливого всенародного движения, я не считаю возможным далее носить звание «Заслуженный деятель культуры Армении», - написал Бабаян.

Актер Мкртич Арзуманян отказался от звания Народного артиста Армении, о чем сообщил в своем Instagram.

«Считаю неприемлемым использование силы против невооруженного и мирного народа. Осуждаю применение властями силы против моих соотечественников. Отказываюсь от этого звания», - написал Мкртич.

Певица Эрна Юзбашян на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщила, что отказывается от звания заслуженной артистки Республики Армения: «Я думаю, что счастье и процветание моей страны главнее всех медалей и наград! Я отказываюсь от звания заслуженной артистки!».

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Azernews Newspaper
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