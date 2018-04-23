В Ереване возобновились акции протеста

23 апреля 2018 10:32 (UTC+04:00)

Участники акции против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна возобновили с утра в понедельник шествия по улицам Еревана, передает РИА Новости.

Шествия проводят сразу несколько групп протестующих, одна из акций стартовала у Ереванского государственного университета. Демонстранты остались без главных лидеров. Еще в субботу были задержаны Армен Григорян и Давид Санасарян, а в воскресенье — депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства.

В воскресенье очередное шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между лидером оппозиции Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.

Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания. Пашинян и еще два депутата — Мирзоян и Микаелян — позднее были задержаны.

Специальная следственная служба Армении ранее уточнила, что задержала 24 человека в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, среди них трое депутатов — лидеров протеста.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Ереване за день задержали 277 демонстрантов
В мире 22 апреля 21:27
Оппозиционеры в Армении намерены продолжить акции протеста
Другие страны 22 апреля 21:18
Армянские артисты отказываются от присужденных правительством почетных званий
Армения 22 апреля 18:26
В Ереване задержали 228 демонстрантов
Армения 22 апреля 16:55
В Ереване госпитализировали семь человек после столкновений с полицией
Армения 22 апреля 16:32
В Ереване при разгоне демонстрации пострадали несколько человек (ОБНОВЛЕНО-2)
Армения 22 апреля 12:25
Криминальный режим Армении распространяет лживую информацию - минобороны Азербайджана
Политика 22 апреля 11:24
Лидер армянской оппозиции предупредил о новых акциях протеста
Армения 22 апреля 11:07
Встреча Пашиняна и Саргсяна закончилась безрезультатно
Армения 22 апреля 10:31
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 97 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 22 апреля 09:26
Лидер оппозиционного движения Армении назвал время встречи с премьером
Армения 22 апреля 03:25
Лидер оппозиции Армении заявил, что протесты продолжатся в воскресенье
Армения 22 апреля 00:14
Лидер оппозиции Армении попросил уполномочить его на переговоры с властями
Армения 21 апреля 22:01
В Ереване заявили о предотвращении теракта
Армения 21 апреля 14:52
Число задержанных в Ереване демонстрантов достигло 62
Армения 21 апреля 14:19
Минобороны Армении потребовало от митингующих освободить подходы к зданию
Армения 21 апреля 13:17
Оппозиция возобновила акции протеста в Ереване
Армения 21 апреля 11:11
Демонстранты в Ереване преградили дорогу автомобилю главы Минобороны
Армения 20 апреля 20:06