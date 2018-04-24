Пашинян заявил, что готов стать премьером Армении

24 апреля 2018 20:22 (UTC+04:00)

Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что готов стать премьером Армении, если народ "возложит на него ответственность", передает РИА Новости.

"Если народ возложит на меня ответственность, я готов стать премьером. Большая вероятность, что так и произойдёт", — заявил он на брифинге в Ереване.

Пашинян также заявил, что премьером Армении должен быть выбран представитель народа, а не Республиканской партии.

"Я не собираюсь говорить с Карапетяном (врио премьера), мы будем говорить с Республиканской партией. Мы настаиваем, чтобы в переговорах участвовал и.о. премьера, спикер парламента и глава парламентского большинства", — заявил Никол Пашинян.

По его словам, "эра Республиканской партии закончилась, они не должны цепляться за власть".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В ПАСЕ приветствуют отставку Саргсяна
Армения 13:15
Роб Собхани: Отставка Саргсяна окажет положительное влияние на урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 10:45
В Ереване освободили всех демонстрантов, задержанных в понедельник
Армения 00:01
Армен Саркисян принял отставку правительства Армении
Армения 23 апреля 20:14
Уход от власти в Армении «карабахского клана» дает Азербайджану серьёзный шанс в разрешении карабахского конфликта - доверенное лицо президента РФ
Армения 23 апреля 18:50
Стало известно, кто временно возглавит правительство Армении
Армения 23 апреля 18:12
МИД РФ вновь порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване
Россия 23 апреля 17:27
Серж Саргсян подал в отставку
Армения 23 апреля 16:19
В Ереване в понедельник задержали 33 демонстранта
Армения 23 апреля 14:50
В Ереване десятки людей в военной форме присоединились к протестующим
Армения 23 апреля 13:29
В Ереване возобновились акции протеста
Армения 23 апреля 10:32
В Ереване за день задержали 277 демонстрантов
В мире 22 апреля 21:27
Оппозиционеры в Армении намерены продолжить акции протеста
Другие страны 22 апреля 21:18
Армянские артисты отказываются от присужденных правительством почетных званий
Армения 22 апреля 18:26
В Ереване задержали 228 демонстрантов
Армения 22 апреля 16:55
В Ереване госпитализировали семь человек после столкновений с полицией
Армения 22 апреля 16:32
В Ереване при разгоне демонстрации пострадали несколько человек (ОБНОВЛЕНО-2)
Армения 22 апреля 12:25
Криминальный режим Армении распространяет лживую информацию - минобороны Азербайджана
Политика 22 апреля 11:24