Ожидания армян вновь не оправдались

25 апреля 2018 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп в очередной раз не употребил слово «геноцид», следует из размещённого на официальном сайте Белого дома послания президента США армянской общине в связи с событиями 1915 года.

Вместо этого президент США, как и в прошлый раз, использовал выражение на армянском языке, в переводе означающее «большая трагедия».

Как отмечает американский портал The Hill, предыдущие президенты США, включая Барака Обаму, также отказывались использовать слово «геноцид» во время своих выступлений, начиная с 1981 года.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян. Армяне, усилив пропаганду так называемого «геноцида» в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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