Правящая партия Армении сменит председателя

Правящая Республиканская партия (РПА) Армении сменит своего председателя. Об этом стало известно после встречи в среду вечером главы РПА, третьего президента Армении Сержа Саргсняна и и.о. премьеры Карена Карапетяна с депутатами фракции партии, передает ТАСС.

"Было принято решение начать дискуссии о смене председателя Республиканской партии. Экс-президент и бывший глава правительства Серж Саргсян объяснил присутствующим причину своей отставки 23 апреля, представил разные сценарии возможной работы парламентской фракции РПА, чтобы сохранить внутренний мир и стабильность в стране", - говорится в сообщении пресс-службы Республиканской партии Армении.

"На второй половине встречи с и.о. премьером Кареном Карапетяном было достигнуто соглашение, что РПА готова к переговорам со сторонами без предварительных условий", - отмечают в РПА.

Саргсян, избранный парламентом на пост премьер-министра Армении 17 апреля, в понедельник объявил о своей отставке под давлением массовых выступлений оппозиции по всей стране.

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