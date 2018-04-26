В Армении возобновились акции гражданского неповиновения

26 апреля 2018 11:50 (UTC+04:00)

Сторонники оппозиции Армении в четверг утром возобновили акции гражданского неповиновения, сообщает ТАСС.

Демонстранты перекрыли несколько центральных улиц Еревана и требуют избрания своего лидера Никола Пашиняна премьер-министром страны.

"Республиканская партия не имеет морального права выдвигать кандидата на пост премьера. Кандидат от народа - Никол Пашинян", - заявил корреспонденту ТАСС один из лидеров демонстрантов Давид Санасарян.

Дорога в аэропорт в Звартноц также перекрыта сторонниками оппозиции.

По данным местных СМИ, оппозиционные шествия и акции гражданского неповиновения возобновились в нескольких городах страны. Как пишет газета "Аравот" в эти минуты несколько сот человек уже собрались на площади Вардананц в городе Гюмри. Похожая ситуация и в городах Ванадзор, Арташат и Маралик. В 12:00 по местному времени по призыву лидера оппозиции Пашиняна его сторонники готовятся остановить движение своих автомобилей по всей стране на 20 минут.

В понедельник премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку под давлением массовых выступлений оппозиции. Оппозиция требует выбрать главой правительства "кандидата от народа" Никола Пашиняна.

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