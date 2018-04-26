И.о. вице-премьера Армении отправился в Москву для проведения консультаций

26 апреля 2018 12:19 (UTC+04:00)

И.о. вице-премьера Армении Армен Геворкян отправился в четверг в РФ для проведения рабочих консультаций, сообщили в пресс-службе правительства, передает РИА Новости.

"Исполняющий обязанности вице-премьера Армен Геворкян отправился сегодня утром в Москву, где проведет рабочие консультации. После завершения обсуждений он вечером вернется в Ереван", — говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.

В Армении с 13 апреля продолжаются акции протеста.

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