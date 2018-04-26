СМИ: Карапетян станет председателем РПА на ближайшем съезде партии

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян станет новым председателем правящей Республиканской партии (РПА). Об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС источник в парламентской фракции РПА.

"После отставки с поста премьер-министра, Серж Саргсян не хочет занимать пост председателя партии. Сейчас эти обязанности де факто исполняет Карен Карапетян. В нашей партии есть полный консенсус, что следующим лидером станет именно Карапетян, но для этого надо созвать съезд. Он станет председателем на ближайшем съезде", - сказал источник корреспонденту ТАСС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.