СМИ: Карапетян станет председателем РПА на ближайшем съезде партии

26 апреля 2018 15:13 (UTC+04:00)

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян станет новым председателем правящей Республиканской партии (РПА). Об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС источник в парламентской фракции РПА.

"После отставки с поста премьер-министра, Серж Саргсян не хочет занимать пост председателя партии. Сейчас эти обязанности де факто исполняет Карен Карапетян. В нашей партии есть полный консенсус, что следующим лидером станет именно Карапетян, но для этого надо созвать съезд. Он станет председателем на ближайшем съезде", - сказал источник корреспонденту ТАСС.

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