Пашинян: Оппозиция Армении приняла стратегические решения о втором раунде революции

Оппозиция Армении приняла стратегические решения относительно "второго раунда революции".

Об этом в четверг заявил депутат парламента, лидер антиправительственных демонстраций Никол Пашинян, передает РИА Новости.

"Я только что закончил совещание со своими сторонниками. Мы приняли стратегическое решение относительно второго раунда бархатной революции. Оппозиционное движение должно сделать все, чтобы этот процесс достиг реальных изменений", - сообщил Пашинян.

"Все наши решения будут объявлены вечером на митинге на площади Республики", - отметил Пашинян.

После ухода в отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, согласно конституции страны, в течение семи дней парламентские фракции имеют право выдвинуть своих кандидатов на пост премьера, после чего выборы главы кабмина проводятся открытым голосованием в парламенте.

Оппозиция требует избрать главой правительства "кандидата от народа" Никола Пашиняна. Правящая Республиканская партия согласна на досрочные парламентские выборы, но считает антиконституционным требование оппозиции. Выборы премьера назначены на 1 мая.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.