Пашинян: Оппозиция Армении приняла стратегические решения о втором раунде революции

26 апреля 2018 18:03 (UTC+04:00)

Оппозиция Армении приняла стратегические решения относительно "второго раунда революции".

Об этом в четверг заявил депутат парламента, лидер антиправительственных демонстраций Никол Пашинян, передает РИА Новости.

"Я только что закончил совещание со своими сторонниками. Мы приняли стратегическое решение относительно второго раунда бархатной революции. Оппозиционное движение должно сделать все, чтобы этот процесс достиг реальных изменений", - сообщил Пашинян.

"Все наши решения будут объявлены вечером на митинге на площади Республики", - отметил Пашинян.

После ухода в отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, согласно конституции страны, в течение семи дней парламентские фракции имеют право выдвинуть своих кандидатов на пост премьера, после чего выборы главы кабмина проводятся открытым голосованием в парламенте.

Оппозиция требует избрать главой правительства "кандидата от народа" Никола Пашиняна. Правящая Республиканская партия согласна на досрочные парламентские выборы, но считает антиконституционным требование оппозиции. Выборы премьера назначены на 1 мая.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия надеется на возобновление переговоров между Азербайджаном и Арменией по нагорно-карабахскому конфликту – МИД
Нагорно-карабахский конфликт 18:28
СМИ: Карапетян станет председателем РПА на ближайшем съезде партии
Армения 15:13
В Армении объявили дату проведения выборов в стране
Армения 12:23
И.о. вице-премьера Армении отправился в Москву для проведения консультаций
Армения 12:19
В Армении возобновились акции гражданского неповиновения
Армения 11:50
Пашинян пообещал не прекращать протесты до назначения премьером Армении
Армения 11:29
Правящая партия Армении сменит председателя
Армения 10:49
Глава МИД Армении вылетел в Москву
Армения 03:15
Пашинян заявил, что готов обсуждать формирование временного правительства
Другие страны 01:22
Путин обсудил с Саркисяном текущую ситуацию в Армении
Россия 25 апреля 21:40
В Ереване начался митинг оппозиции
Армения 25 апреля 20:12
Сторонники оппозиции ждут начала митинга в Ереване
Армения 25 апреля 19:45
Партия "Дашнакцутюн" заявила о выходе из правящей коалиции в Армении
Армения 25 апреля 19:42
Оппозиция потребовала "безоговорочной капитуляции" правящей партии Армении
Армения 25 апреля 18:01
И.о министра спорта Армении решил уволиться и примкнуть к протестующим
Армения 25 апреля 15:22
Протесты в Ереване охватили весь центр города
Армения 25 апреля 14:40
Отставки Саргсяна недостаточно для реальных изменений в Армении - Аманда Пол
Армения 25 апреля 14:26
Никол Пашинян будет официально выдвинут в премьеры Армении
Армения 25 апреля 14:02