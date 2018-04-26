Пашинян пригласил врио премьера на переговоры

26 апреля 2018 21:05 (UTC+04:00)

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян пригласил на переговоры в пятницу врио премьер-министра страны Карена Карапетяна, передает РИА Новости.

"РПА решила, что должны уполномочить Карапетяна на переговоры. Мы принимаем к сведению это решение и, как и раньше, выражаем готовность продолжить переговорный процесс в рамках нашей повестки. Я приглашаю Карапетяна завтра в 12.00 для начала переговорного процесса", — сказал Пашинян на митинге своих сторонников.

Он подчеркнул, что переговоры должны пройти в присутствии журналистов. "Мы не будем вести переговоры с властями за закрытыми дверями", — отметил Пашинян.

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Azernews Newspaper
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