Врио премьера Армении Карапетян отказался от встречи с Пашиняном

27 апреля 2018 11:29 (UTC+04:00)

Исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с лидером оппозиции Николом Пашиняном, считает их бесперспективными, заявил пресс-секретарь главы кабмина Арам Араратян, передает РИА Новости.

"И.о премьера считает, что переговоры, в которых одна сторона диктует повестку, а вторая повестку представить не может, не могут считаться переговорить", — написал Араратян в Faceebook.

Кроме того, по мнению врио премьера, требование о проведении переговоров перед камерами уже свидетельствует о том, что их целью не является достижение результата, отметил Араратян.

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