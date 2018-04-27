Лидер оппозиции заявил о приостановке протестов в Ереване на два дня

27 апреля 2018 13:54 (UTC+04:00)

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян подтвердил прекращение протестных акций в Ереване на два ближайших дня, передает ТАСС.

"На два дня акции в Ереване прекратятся, чтобы возобновиться 29 апреля с новой силой", - заявил Пашинян в пятницу на пресс-конференции.

По его словам, протесты должны переместиться в другие города Армении. "Мы в эти дни будем в Гюмри и Ванадзоре", - сказал он.

Пресс-конференция проходит после отказа и. о. премьер-министра Карена Карапетяна вести переговоры с Пашиняном в присутствии большого числа журналистов. Оппозиционер же настаивал, что встреча должна быть открытой для прессы. По мнению Карапетяна, такой формат общения стал бы безрезультатным.

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