Пашинян обещал бойкот выборов в Армении, если премьером не станет "кандидат от народа"

27 апреля 2018 13:58 (UTC+04:00)

Оппозиция Армении намерена бойкотировать парламентские выборы, если премьером не станет "кандидат от народа". Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции лидер оппозиции Никол Пашинян, передает ТАСС.

Ранее он заявил, что оппозиция может бойкотировать выборы премьера, если правящая Республиканская партия Армении выдвинет своего кандидата.

"Если премьером не будет кандидат от народа, мы, скорее всего, будем бойкотировать парламентские выборы", - сказал Пашинян.

Также лидер армянской оппозиции настаивает на проведении переговоров с представителями властей страны в присутствии журналистов. Ранее Пашинян призвал и. о. премьера Армении Карена Карапетяна провести переговоры в присутствии прессы. Карапетян в пятницу отказался. По его мнению, переговоры в присутствии журналистов будут безрезультатны.

"Мы готовы к переговорам, но Карапетяна здесь нет. Переговоры должны проходить в присутствии журналистов", - заявил Пашинян.

По словам Пашиняна, отказ Карапетяна от переговоров с оппозицией означает, что в правящей Республиканской партии Армении царит неразбериха. "Это [отказ от переговоров] означает, что в правящей партии Армении царит неразбериха. Вчера заявляли, что готовы к переговорам", - сказал Пашинян.

Пашинян также обвинил правящую в Армении Республиканскую партию в стремлении углубить политический кризис в стране. "Республиканская партия нацелена на углубление кризиса", - заявил он на пресс-конференции. По его словам, единственным выходом из кризиса в стране является проведение новых выборов премьер-министра, однако Республиканская партия, по его мнению, "не способна организовать честные выборы". Пашинян утверждал, что все "предложения оппозиции нацелены на решение проблем, а республиканцев - на углубление кризиса".

Пашинян также заявил, что намеченные на 1 мая выборы премьер-министра республики оппозиция будет считать легитимными, только если на них будет отражена воля народа. "Если на голосовании будет отражена воля народа, эти выборы будут легитимными. Если нет, то нет", - сказал он.

В ответ на вопрос, что он понимает под волей народа и не имеет ли он в виду свою кандидатуру, Пашинян ответил, что говорит о "решении, которое позволит разрешить существующий кризис". "Если Республиканская партия или парламент выберут Карена Карапетяна, это будет означать, что наш политический кризис углубился", - утверждал Пашинян. Ранее лидер оппозиции неоднократно говорил о готовности занять кресло премьера.

Пресс-конференция проходит после отказа и. о. премьер-министра Карена Карапетяна вести переговоры с Пашиняном в присутствии большого числа журналистов.

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