Пашинян требует отставки кабмина и досрочных выборов депутатов

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян в пятницу потребовал от правительства уйти в отставку, а также назначить в стране внеочередные парламентские выборы, пишет РИА Новости.

Он также выдвинул ультиматум, заявив о намерении бойкотировать досрочные парламентские выборы, если пост премьера не займет кандидат от народа.

Пашинян также заявил, что в случае прихода оппозиции к власти Армения сохранит хорошие отношения с Россией, останется членом ОДКБ и будет "верной международным обязательствам", в том числе по ЕС и ЕАЭС.

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) призывает все политические силы сесть за стол переговоров и найти конструктивный выход из ситуации. При этом исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с Пашиняном. А накануне лидер оппозиции обсудил ситуацию в стране с президентом Армении Арменом Саркисяном.

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