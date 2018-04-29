Оппозиционеры перекрыли проезд к центральной площади Еревана

29 апреля 2018 12:44 (UTC+04:00)

Демонстранты в воскресенье перекрыли проезд к площади Республики в Ереване, митингующие на автомобилях ездят кругами и сигналят, передает РИА Новости.

Несколько сотен оппозиционеров стоят на пешеходных переходах, блокируя автомобильное движение в центре армянской столицы. Кроме того, перекрыты прилегающие к площади центральные улицы.

Демонстранты ездят на автомобилях по площади и сигналят. Они вывесили флаги Армении из окон автомобилей.

В центральной части Еревана наблюдается небольшое количество полицейских, они не препятствуют протестующим.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.

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