В Армении расследуют дело о нападении на сотрудника общественного радио

30 апреля 2018 18:19 (UTC+04:00)

Следственный комитет Армении принял к рассмотрению уголовное дело по факту нападения на сотрудника общественного радио Вруйра Тадевосяна, сообщили в понедельник в пресс-службе СК, передает РИА Новости.

"Тадевосян 22 апреля подал заявление в полицию о нападении во время осуществления журналистской деятельности. Он сообщил, что неизвестные люд в масках напали на него с дубинками, нанесли удары, похитив планшет и смартфон", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел в столичном районе Аван.

"Возбуждено уголовное дело по статьям "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста" и "умышленное уничтожение или повреждение имущества, причинившее ущерб в крупных размерах. Принимаются меры для установления всех обстоятельств инцидента и личностей подозреваемых", - говорится в сообщении.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

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