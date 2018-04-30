Единственным кандидатом на пост премьера Армении стал Пашинян

30 апреля 2018 18:51 (UTC+04:00)

Единственным кандидатом на пост премьер-министра Армении стал лидер протестных акций Никол Пашинян, сообщили в пресс-службе парламента, передает РИА Новости.

"Фракция Национального собрания (парламента. - Прим. ред.) "Елк" в соответствии с положениями конституции выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет", - говорится в сообщении, размещенном на парламентском сайте.

Срок выдвижения кандидатов истек в 17:00 мск.

Оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракция "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении (РПА).

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока "Царукян" - 31, у возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" ("Исход") - девять, у бывшей коалиционной партии "Дашнакцутюн" - семь.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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