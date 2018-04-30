Правящая партия Армении примет решение по выборам премьера во вторник

30 апреля 2018 22:44 (UTC+04:00)

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) сообщит о своем решении по голосованию на выборах премьер-министра страны во вторник, 1 мая, сообщил РИА Новости вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

"Завтра", - сказал Шармазанов, отвечая на вопрос, приняла ли партия решение по голосованию.

После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняла Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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