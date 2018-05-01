В центре Еревана протестующие собираются на митинг

Сотни протестующих во вторник пришли на площадь Республики в Ереване, где в 11.00 по местному времени начнется митинг, участники акции продолжают прибывать, передает корреспондент РИА Новости.

Национальное собрание (парламент) Армении 1 мая на специальном заседании проведет выборы премьер-министра страны. Единственным кандидатом стал лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян.

Участники акции собираются возле больших экранов, установленных на площади Республики. На экранах планируется трансляция заседания парламента, на котором, как ожидается, изберут премьера страны.

В центре Еревана наблюдается небольшое количество полицейских.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.

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