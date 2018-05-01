Пашинян будет вновь выдвигаться в премьеры Армении через неделю

1 мая 2018 22:43 (UTC+04:00)

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян будет вновь выдвинут фракцией "Елк" на пост премьер-министра на следующем заседании парламента 8 мая. Об этом передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Пашиняна, пресс-секретаря партии "Гражданский договор" Тиграна Авиняна.

"Да, однозначно [будет выдвигаться]", - сказал он.

Также Пашинян к новому заседанию парламента не намерен учитывать высказанные правящей Республиканской партией Армении пожелания, сообщил Авинян.

"Я думаю, единственный источник пожеланий - это народ Армении, - сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли Пашинян как-то корректировать свою программу с учетом прозвучавших в парламенте 1 мая заявлений РПА. - Будем слушать только то, что будет требовать от нас народ. Это та легитимная сила, которая может требовать. Республиканская партия - это не тот субъект".

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