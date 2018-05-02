В парламенте Армении депутаты бойкотируют заседание

Парламент Армении пока не смог начать работу из-за отсутствия кворума, из 105 депутатов для участия в заседании зарегистрировались только 29 при необходимых для кворума 53 депутатов, сообщает РИА Новости.

С утра в среду зарегистрировались 29 депутатов. Согласно регламента законодательного органа, заседание парламента правомочно, если в установленном порядке зарегистрировалось более половины от общего числа (105) депутатов. Если число зарегистрированных депутатов недостаточно для кворума, то регистрация продолжается до обеспечения кворума, но не более четырех часов.

Перед началом заседания депутат от фракции "Царукян" Ваге Энфиаджян заявил, что политсила объявляет бойкот парламентской неделе из-за сложившейся в стране ситуации. "В связи со сложившейся в стране беспрецедентной ситуацией наша фракция объявляет эти четыре дня бойкот", — заявил Энфиаджян

Ранее в среду сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна, которого накануне парламент Армении не избрал премьером страны, блокируют по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты.

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