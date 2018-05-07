МИД РФ порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване

7 мая 2018 16:51 (UTC+04:00)

Министерство иностранных дел РФ рекомендует российским гражданам, находящимся в Ереване, избегать во вторник мест массового скопления людей из-за возможного усиления протестных акций, сообщает РИА Новости.

"08.05 не исключено усиление протестной активности в г. Ереван, в том числе в районе здания Национального собрания/Парламента; ожидаются сбои в работе общественного транспорта; рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — сообщается в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД.

Восьмого мая состоится второй тур выборов премьер-министра Армении. Единственный кандидат — Пашинян, выдвинутый фракциями "Елк" (Исход), "Блока Царукян" и "Дашнакцутюна". Депутаты парламента 1 мая не избрали Пашиняна главой правительства, оппозиционер набрал 45 голосов из необходимых 53. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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