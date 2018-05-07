Митинг оппозиции проходит на площади Республики в Ереване

Митинг оппозиции в преддверии голосования в Национальном собрании (парламенте) Армении по кандидатуре премьер-министра проходит на площади Республики в Ереване, сообщает ТАСС.

В митинге принимает участие претендующий на пост премьера лидер оппозиции Никол Пашинян и американский певец армянского происхождения Серж Танкян, прибывший в Армению сегодня вечером.

На площади Республики, по оценке ТАСС, общее количество собравшихся превышает 10 тыс. человек, люди продолжают подходить. Площадь заполнена почти полностью.

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