Десятки людей собрались в центре Еревана перед началом заседания парламента

8 мая 2018 10:24 (UTC+04:00)

Несколько десятков сторонников лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна собрались на площади Республики в центре Еревана перед началом избрания нового премьера, которое пройдет в Национальном собрании, передает РИА Новости.

Накануне Пашинян призвал своих сторонников собраться 8 мая в 11.00 на площади Республики, в день выборов главы правительства. После заседания парламента, на котором Пашиняна могут избрать новым премьером, он должен отправиться на площадь к своим сторонникам.

По состоянию на 10.00, на площади уже присутствуют десятки сторонников оппозиционера. Многие из них с национальными флагами Армении. На сцене, установленной на площади, репетируют музыканты. Большинство собравшихся — молодежь.

Национальное собрание (парламент) Армении во вторник вновь попытается избрать премьера. Единственный кандидат на этот пост — лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" и парламентской фракции "Елк" (Исход) Пашинян.

Кандидатуру Пашиняна выдвинули помимо "Елка" еще две политические силы — "Блок Царукяна" и "Дашнакцутюн". В ходе голосования в парламенте 1 мая Пашинян набрал только 45 голосов из необходимых 53.

Если депутаты во вторник не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. На этот раз правящая Республиканская партия Армении пообещала обеспечить необходимые голоса, гарантируя избрание премьера.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
МИД РФ порекомендовал избегать мест массового скопления людей в Ереване
Армения 7 мая 16:51
Михаил Леонтьев: Армяне, прекратите омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом
Армения 6 мая 05:17
Пашиняна повторно выдвинули на пост премьера
Армения 3 мая 18:08
Напавшим на банк в Ереване оказался полковник полиции
Армения 3 мая 16:16
В Армении из-за перестрелки в банке погиб человек, еще двое ранены (Обновлено)
Армения 3 мая 15:36
Пашинян собрал необходимое число подписей для выдвижения в премьеры
Армения 3 мая 13:51
Пашинян заявил, что три фракции парламента Армении выдвинут его на пост премьера
Армения 2 мая 20:55
И.о. министра культуры Армении ушел в отставку в связи с положением в стране
Армения 2 мая 19:16
В Армении приостановили движение поездов
Армения 2 мая 17:58
Парламент Армении не смог начать работу из-за отсутствия кворума
Армения 2 мая 17:19
В Армении назрела угроза с поставками продовольствия
Армения 2 мая 15:39
В Гюмри 300 работников депо присоединились к протестам оппозиции
Армения 2 мая 14:58
В Армении протестующие ворвались в здания мэрий городов Гюмри и Маралик
Армения 2 мая 12:01
В парламенте Армении депутаты бойкотируют заседание
Армения 2 мая 11:43
В Ереване протестующие заблокировали входы в несколько министерств (Обновлено)
Армения 2 мая 11:16
Замминистра территориального управления и развития Армении подал в отставку
Армения 2 мая 00:19
Пашинян будет вновь выдвигаться в премьеры Армении через неделю
Армения 1 мая 22:43
Пашинян призвал сторонников блокировать все дороги и аэропорты Армении
Армения 1 мая 22:02