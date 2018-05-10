В Ереване проходят акции с требованием отставки мэра

10 мая 2018 11:55 (UTC+04:00)

Акция с требованием отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна проходит в четверг у здания администрации города, передает РИА Новости.

В акции, организованной гражданской инициативой "Отвергаем Тарона", участвуют несколько десятков человек. Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами.

Действующий мэр Еревана, член Республиканской партии Армении Маргарян — сын скончавшегося в 2007 году экс-премьера Армении Андраника Маргаряна. Занимает этот пост с 2011 года.

В конце апреля руководитель тогда оппозиционной фракции "Елк" (Исход) горсовета Еревана Давид Хажакян потребовал отставки мэра города.

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Azernews Newspaper
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