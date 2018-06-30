СМИ сообщили об обыске в доме родителей экс-президента Армении

30 июня 2018 15:18 (UTC+04:00)

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении провели обыск в родительском доме бывшего президента Сержа Саргсяна. Об этом в субботу, ссылаясь на свои источники в спецслужбах страны, пишет газета "Жаманак", передает ТАСС.

"Сотрудники СНБ провели обыск в доме родителей Сержа Саргсяна в селе Тег Сюникской области Армении. Там сейчас никто не живет, но дом сохранили как семейный очаг", - сообщил источник газеты "Жаманак".

29 июня следственное управление Комитета государственных доходов республики провело обыск в доме племянника Саргсяна - Нарека. В результате следователи нашли документы на банковский вклад на сумму $6,8 млн на имена отца Саргсяна Левона Саргсяна и сестры Ани Саргсян.

Поскольку Левон Саргсян является послом по особым поручениям, согласно законодательству, должен был представить эту сумму в своих декларациях.

В следственном управлении Комитета Госдоходов Армении возбудили уголовное дело по факту уклонения от декларации имущества и незаконного обогащения.

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