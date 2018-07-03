В Армении объявили в розыск бывшего министра обороны Арутюняна

Бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "свержение конституционного строя" в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года, сообщили в Специальной следственной службе, передает РИА Новости.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, проводила с 20 февраля того же года в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

"Третьего июля возбуждено уголовное дело в связи с событиями в Ереване 1-2 марта 2008 года по статье "свержение конституционного строя". Принято решение о привлечении бывшего министра обороны, генерал-полковника Микаела Арутюняна в качестве обвиняемого по указанной статье за то, что он вместе с другими лицами насильственно сверг конституционный строй", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства

В частности, отмечается, что Арутюнян и другие должностные лица, нарушив конституцию Армении, установили военное положение в стране, использовали вооруженные силы в политических вопросах против граждан, участвующих в мирных собраниях. "Арутюнян объявлен в розыск. В суд подано ходатайство об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения", — отмечается в сообщении.

В Специальной следственной службе отметили, что во время организации и проведения президентских выборов в 2008 году были совершены такие нарушения, которые, по мнению широких слоев общества, попрали закрепленные в конституции основные принципы избирательного права, лишив народ возможности реализации своей власти путем свободных выборов.

В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков в Ереване. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.

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