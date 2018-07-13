Пашиняну не хватило карманов коррупционеров: Армения клянчит деньги у ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в своем Facebook пост, в котором попытался разъяснить некоторые детали вчерашнего брифинга. Речь идет о недовольстве премьера политикой ЕС в отношении Армении, пишет Спутник Армения.

"Дело было так: на встрече с одним из коллег из ЕС я выразил недоумение в связи с тем, что Евросоюз не увеличивает размеры помощи, предусмотренные для Армении", - сообщил Пашинян.

В ответ на это реплику некий чиновник ЕС, по словам Пашиняна, удивился, мол, почему вы так говорите, мы на 10 миллионов евро увеличили.

"А я сказал, что, поскольку в рамках различных уголовных дел мы уже сгенерировали 42 миллиона долларов, если хорошенько потрясти одного из наших коррупционеров, из его карманов примерно столько выпадет", - написал глава правительства.

Подводя итог, Пашинян отметил, что Армения ждет гораздо более серьезного отношения.

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