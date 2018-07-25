В Ереване прогремел взрыв, есть пострадавшие

25 июля 2018 13:17 (UTC+04:00)

Три человека госпитализированы в результате взрыва, произошедшего в среду утром в Ереване, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

Ранее в ведомстве заявили, что 25 июля в службу спасения 911 поступило сообщение о взрыве в Ереване по адресу Арташисяна, 72. На место выехали два расчета пожарных-спасателей, отряд центра по осуществлению спасательных работ особого назначения, оперативные группы центра кризисного управления и реагирования на чрезвычайные ситуации, сотрудники отдела психологической поддержки.

"Выяснилось, что в цеху по производству стекла произошел взрыв, в результате которого частично обрушились стены предприятия (70 квадратных метров). По предварительным данным, двух человек спасатели госпитализировали в медцентр, еще один пострадавший был доставлен в больницу гражданами", — говорится в сообщении на сайте МЧС.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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