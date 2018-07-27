Генсеку ОДКБ грозит арест

Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлено обвинение в свержении rонституционного строя Армении. Об этом сообщают в пятницу армянские СМИ со ссылкой на специальную следственную службу Армении.

"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях первого-второго марта 2008 года, 26 июля 2018 года генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

В ереванский суд общей юрисдикции подано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Юрия Хачатурова.

Накануне Хачатуров был допрошен в Специальной следственной службе.

Напомним, вчера аналогичное обвинение было предъявлено второму президенту Армении Роберту Кочаряну.

Напомним, первого марта 2008 года силовики разогнали массовый протест сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Было применено боевое оружие, погибли 10 человек.

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